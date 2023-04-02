Макаренко своим голом принес Фехервару ничью в матче с Ференцварошем
Евгений поразил ворота соперника в концовке встречи
Фото: МОЛ Фехервар
В рамках 25-го тура чемпионата Венгрии "Фегервар" в гостях сыграл вничью с "Ференцварошем".
Ничью гостям принес гол Евгения Макаренко – украинский хавбек вышел на замену во втором тайме и отличился забитым голом на 79-й минуте встречи.
В этом сезоне на клубном уровне 31-летний украинец провел 15 матчей, в которых записал на свой счет 2 гола и 2 ассиста.
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