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Макаренко своим голом принес Фехервару ничью в матче с Ференцварошем

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Евгений поразил ворота соперника в концовке встречи

Макаренко своим голом принес Фехервару ничью в матче с Ференцварошем

Фото: МОЛ Фехервар

Новина українською

В рамках 25-го тура чемпионата Венгрии "Фегервар" в гостях сыграл вничью с "Ференцварошем".

Ничью гостям принес гол Евгения Макаренко – украинский хавбек вышел на замену во втором тайме и отличился забитым голом на 79-й минуте встречи.

В этом сезоне на клубном уровне 31-летний украинец провел 15 матчей, в которых записал на свой счет 2 гола и 2 ассиста.

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В статье: Евгений Макаренко Ференцварош (Будапешт) МОЛ Фехервар
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