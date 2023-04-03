Украинец Кащук вырвал своей команде победу в дополнительное время

В воскресенье, 2 апреля, "Сабах" на своем поле встречался с "Габалу" в рамках 28-го тура чемпионата Азербайджана. Игра завершилась победой хозяев, а судьбу встречи решил гол украинца.

На старте первого тайма Киртимов забил в собственные ворота и вывел соперников вперед. Еще до перерыва "Габала" отыгралась благодаря двум голам. "Сабах" сравнял счет под занавес игры, а уже в компенсированное время украинец Алексей Кащук забил победный мяч - 3:2.

Отметим, что Кащук играет за команду из Баку на правах аренды из "Шахтера". Временное соглашение действует до следующего лета, а контракт нападающего с горняками рассчитан до июня 2024-го.

Чемпионат Азербайджана. 28-й тур

"Сабах" – "Габала" 3:2

Голы: Киртимов, 9 автогол, Микельс, 86, Кащук, 90+5 – Искандеров, 21, Абу Акел, 28.