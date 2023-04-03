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У Реброва есть предложения от европейских клубов, которые регулярно играют в ЛЧ

Наши за границей
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Будущее тренера во главе сборной Украины остается неясным

У Реброва есть предложения от европейских клубов, которые регулярно играют в ЛЧ

Фото: alainclub.ae

Новина українською

У украинского тренера арабского "Аль-Айна" Сергея Реброва есть предложения от европейских клубов, которые регулярно выступают на групповом этапе Лиги чемпионов.

Такую информацию огласил украинский журналист и комментатор Виктор Вацко.

Читайте такжеВацко: Никаких документальных договоренностей Реброва с УАФ еще нет

Как известно, контракт Реброва с "Аль-Айном" истекает в конце июня. Сам же тренер не спешит принимать решение по поводу своего будущего и намерен отработать своей действующее соглашение до конца.

Также Вацко отмечает, что в переговорном процессе Реброва с УАФ ничего не изменилось –на данный момент никаких документов стороны не подписывали.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что Ребров летом примет сборную Украины. Информацию о переговорах подтверждали и в УАФ.

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В статье: Сергей Ребров Украина Виктор Вацко Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
03.04.2023 в 18:37
Роздмухування сечового міхура донецького бичари розпочалося!
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