У Реброва есть предложения от европейских клубов, которые регулярно играют в ЛЧ

У украинского тренера арабского "Аль-Айна" Сергея Реброва есть предложения от европейских клубов, которые регулярно выступают на групповом этапе Лиги чемпионов.

Такую информацию огласил украинский журналист и комментатор Виктор Вацко.

Читайте также Вацко: Никаких документальных договоренностей Реброва с УАФ еще нет

Как известно, контракт Реброва с "Аль-Айном" истекает в конце июня. Сам же тренер не спешит принимать решение по поводу своего будущего и намерен отработать своей действующее соглашение до конца.

Также Вацко отмечает, что в переговорном процессе Реброва с УАФ ничего не изменилось –на данный момент никаких документов стороны не подписывали.