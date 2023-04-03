У Реброва есть предложения от европейских клубов, которые регулярно играют в ЛЧ
Будущее тренера во главе сборной Украины остается неясным
Фото: alainclub.ae
У украинского тренера арабского "Аль-Айна" Сергея Реброва есть предложения от европейских клубов, которые регулярно выступают на групповом этапе Лиги чемпионов.
Такую информацию огласил украинский журналист и комментатор Виктор Вацко.
Как известно, контракт Реброва с "Аль-Айном" истекает в конце июня. Сам же тренер не спешит принимать решение по поводу своего будущего и намерен отработать своей действующее соглашение до конца.
Также Вацко отмечает, что в переговорном процессе Реброва с УАФ ничего не изменилось –на данный момент никаких документов стороны не подписывали.
Напомним, что ранее СМИ писали о том, что Ребров летом примет
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