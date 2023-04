Миколенко в четвертом матче подряд не попал в стартовый состав Эвертона

Украинский защитник " Эвертона " не попал в стартовый состав своей команды на матч 29-го тура АПЛ против "Тоттенхэма".

Украинец снова остался в запасе.

Отметим, что два предыдущих матча Миколенко тоже начинал в запасе, а еще один пропустил из-за болезни.

Напомним, что встреча начнется в 22:00.

Your starting XI this evening ????



Lloris returns to captain the side © pic.twitter.com/lnGKSzX5n0