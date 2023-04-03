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Миколенко в четвертом матче подряд не попал в стартовый состав Эвертона

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Стартовые составы команд

Миколенко в четвертом матче подряд не попал в стартовый состав Эвертона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" не попал в стартовый состав своей команды на матч 29-го тура АПЛ против "Тоттенхэма".

Украинец снова остался в запасе.

Отметим, что два предыдущих матча Миколенко тоже начинал в запасе, а еще один пропустил из-за болезни.

Напомним, что встреча начнется в 22:00.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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