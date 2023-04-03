Миколенко в четвертом матче подряд не попал в стартовый состав Эвертона
Стартовые составы команд
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "
Украинец снова остался в запасе.
Отметим, что два предыдущих матча Миколенко тоже начинал в запасе, а еще один пропустил из-за болезни.
Напомним, что встреча начнется в 22:00.
Tonight's Toffees! ????#EVETOT pic.twitter.com/BZvihMoBSc— Everton (@Everton) April 3, 2023
Your starting XI this evening ????— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 3, 2023
Lloris returns to captain the side © pic.twitter.com/lnGKSzX5n0
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