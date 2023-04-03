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"Жироной руководит брат Хосепа Гвардиолы", - Цыганык намекнул на светлое будущее Цыганкова

Наши за границей
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Виктор сейчас на хорошем счету в Жироне

"Жироной руководит брат Хосепа Гвардиолы", - Цыганык намекнул на светлое будущее Цыганкова

Фото: gironafc.cat

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык уверен, что вингера "Жироны" Виктора Цыганкова ждет светлое будущее, намекнув даже на возможность попасть на вид наставнику "Манчестер" Сити Пепу Гвардиоле.

"Не хочу ванговать, но думаю, что в конце сезона Цыганков сменит прописку.

У него сейчас очень хорошая пресса. Не знаю, будет ли это в Испании, потому что вы понимаете, что "Жирона" – это клуб, которым руководит брат Хосепа Гвардиолы. Конечно же, первые "ростки" должны оказаться там, где тренирует Хосеп Гвардиола. "Манчестер Сити"? Кто его знает? Вполне возможно, что может произойти такая ситуация. Если Цыганков в дальнейшем продолжит показывать ту результативность и приносить пользу, которую он сейчас приносит "Жироне", то, думаю, первым в списке (претендентов – прим.ред.) будет "Манчестер Сити". Это прямо: брат – брату!

Насколько я понимаю, у Цыганкова есть видение того, что лучшие испанские клубы, богатые и борющиеся за самые высокие места, уже рассматривают украинца как потенциальную кандидатуру на летнее межсезонье. Потому что не так много футболистов, которых они еще не увели. Там, конечно, появляются постоянно новые игроки, и сейчас среди них Цыганков. Условный "Атлетико", условный "Вильярреал", или условная другая команда, имеющая большие возможности, они обязательно обратят внимание на Виктора Цыганкова. У него очень хорошее будущее и прогнозирую, что этот год станет для него последним в "Жироне", - сказал Цыганык.

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В статье: Хосеп Гвардиола Игорь Цыганык Манчестер Сити Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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Smooth da Hustler (Львів)
03.04.2023 в 23:53
В Циганика як завжди, інсайди на рівні))).Типу ніхто нездогадувався що Віктор незалишиться
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