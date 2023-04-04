Брюгге планирует летом продать Яремчука - Источник

Нападающий "Брюгге" Роман Яремчук близок к тому, чтобы покинуть клуб, сообщает Belgiumsoccer.be.

Согласно информации источника, руководство "сине-черных" намерено летом продать украинского форварда. Бельгийский клуб планирует усилить состав, но для этого должен выручить средства с продажи игроков.

Яремчуку уже якобы сказали, что если по нему будут какие-либо предложения, то его не станут удерживать в команде. Только проблема заключается в том, что из-за его игры в текущем сезоне интереса фактически нет.

Также отмечается, что "Брюгге" вряд ли получит за украинца 17 миллионов евро, которые были заплачены "Бенфике". В то же время, 27-летний Яремчук хочет показать себя при новом тренере. Форвард не намерен активно искать новую команду.

В этом сезоне Яремчук провел 25 матчей за "Брюгге" во всех турнирах, забил 2 гола и выполнил 3 результативные передачи.