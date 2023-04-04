Миколенко выиграл все 5 единоборств в матче против Тоттенхэма

В понедельник, 3 апреля, "Эвертон" на своем поле расписал ничью с "Тоттенхэмом" (1:1) в рамках 29-го тура АПЛ.

В составе хозяев участие в игре принял украинский защитник Виталий Миколенко, вышедший на 76-й минуте. За это время украинец выиграл все 5 единоборств, сделал 22 касания мяча, 5 отборов и 1 перехват. Также на счету защитника 6 из 7 точных передач (86%) и 1 неудачный навес.

Статистический портал SofaScore оценил действия Миколенко в 7.5 балла - это второй лучший показатель в команде вместе с Идрисса Гуйе.

Отметим, что в текущем сезоне Виталий провел 29 матчей за "ирисок" во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.