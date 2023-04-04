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Мудрику пришлось переодеваться в коридоре – раздевалка Челси была переполнена

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Неприятные условия

Мудрику пришлось переодеваться в коридоре – раздевалка Челси была переполнена

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Игроки лондонского "Челси" столкнулись с несколько неприятными условиями. Как сообщает The Athletic, после масштабных приобретений "синих" в зимнее межсезонье при Грэме Поттере не всем хватало места в раздевалке.

По информации издания, лондонский клуб был вынужден пойти на переоборудование раздевалки, но даже после этой меры места не нашлись для всех игроков. Некоторых из них были вынуждены переодеваться в коридоре снаружи.

Среди тех, кто испытывал ограничения были, в частности, Михаил Мудрик и Нони Мадуэке.

Командные собрания, которые обычно проходили в зале главного здания тренировочного центра, были настолько многолюдными, что некоторым игрокам приходилось сидеть на полу.

Напомним, "Челси" уволил Грэма Поттера в минувшие выходные.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
The Athletic

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