Мудрику пришлось переодеваться в коридоре – раздевалка Челси была переполнена
Неприятные условия
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Игроки лондонского "Челси" столкнулись с несколько неприятными условиями. Как сообщает The Athletic, после масштабных приобретений "синих" в зимнее межсезонье при Грэме Поттере не всем хватало места в раздевалке.
По информации издания, лондонский клуб был вынужден пойти на переоборудование раздевалки, но даже после этой меры места не нашлись для всех игроков. Некоторых из них были вынуждены переодеваться в коридоре снаружи.
Среди тех, кто испытывал ограничения были, в частности, Михаил Мудрик и Нони Мадуэке.
Командные собрания, которые обычно проходили в зале главного здания тренировочного центра, были настолько многолюдными, что некоторым игрокам приходилось сидеть на полу.
Напомним, "Челси" уволил Грэма Поттера в минувшие выходные.
Популярное сейчас
- Билич заинтересован в работе со сборной Украины - Источник
- Россияне разогнали видео с "ликвидацией" Мадьяра – сам командир группы аэроразведки уже отреагировал
- Брюгге планирует летом продать Яремчука - Источник
- АПЛ. Челси – Астон Вилла 0:2. Михаил Мудрик в эпицентре нереализации
- Вест Хэм, Ман Сити, Челси и Мудрик с Довбиком. От кого фанатеют порнозвезды. ФОТО
- Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО