  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Артём Фаворов выйдет в основе Академии Пушкаша на матч Кубка Венгрии
В тренде

Артём Фаворов выйдет в основе Академии Пушкаша на матч Кубка Венгрии

Наши за границей
(1 голосов)

Против Залаэгерсега в полуфинале

Артём Фаворов выйдет в основе Академии Пушкаша на матч Кубка Венгрии

Фото: flickr.com

UA-Футбол
Новина українською

В полуфинале Кубка Венгрии состоится матч между командами "Залаэгерсег" и "Академия Пушкаша". Игра стартует в 21:00.

В основном составе "Академии Пушкаша" выйдет украинец Артём Фаворов.

Артем Фаворов переехал в Венгрию из "Десны" в начале 2020-го года. С тех пор провел за "Академию Пушкаша" более 55-ти матчей, забил десять голов.

В этом сезоне Артем Фаворов сыграл за "Академию Пушкаша" 25 матчей, отличился четырьмя результативными ударами.

По теме
yellow-arrow
Команда Беленького уступила в чемпионате Израиля. Украинец отыграл более шестидесяти минут
yellow-arrow
Мудрик остался в запасе Челси на матч с Ливерпулем
yellow-arrow
В заявке, но не в основе. Илья Забарный начнет матч против Брайтона на скамейке для запасных
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Фаворов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде