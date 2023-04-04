Артём Фаворов выйдет в основе Академии Пушкаша на матч Кубка Венгрии
Против Залаэгерсега в полуфинале
Фото: flickr.com
В полуфинале Кубка Венгрии состоится матч между командами "Залаэгерсег" и "Академия Пушкаша". Игра стартует в 21:00.
В основном составе "Академии Пушкаша" выйдет украинец Артём Фаворов.
Артем Фаворов переехал в Венгрию из "Десны" в начале 2020-го года. С тех пор провел за "Академию Пушкаша" более 55-ти матчей, забил десять голов.
В этом сезоне Артем Фаворов сыграл за "Академию Пушкаша" 25 матчей, отличился четырьмя результативными ударами.
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