Артём Фаворов выйдет в основе Академии Пушкаша на матч Кубка Венгрии

В полуфинале Кубка Венгрии состоится матч между командами "Залаэгерсег" и "Академия Пушкаша". Игра стартует в 21:00.

В основном составе "Академии Пушкаша" выйдет украинец Артём Фаворов.

Артем Фаворов переехал в Венгрию из "Десны" в начале 2020-го года. С тех пор провел за "Академию Пушкаша" более 55-ти матчей, забил десять голов.

В этом сезоне Артем Фаворов сыграл за "Академию Пушкаша" 25 матчей, отличился четырьмя результативными ударами.