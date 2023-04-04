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Мудрик остался в запасе Челси на матч с Ливерпулем

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Стартовые составы команд

Мудрик остался в запасе Челси на матч с Ливерпулем

twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

В перенесенном матче 8-го тура АПЛ "Челси" примет "Ливерпуль". Команды объявили стартовые составы.

В стартовом составе лондонцев не выйдет Михаил Мудрик – украинец остался в запасе.

Матч "Челси" – "Ливерпуль" начнется в 22:00. UA-Футбол проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль Михаил Мудрик
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