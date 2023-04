Мудрик остался в запасе Челси на матч с Ливерпулем

В перенесенном матче 8-го тура АПЛ "Челси" примет "Ливерпуль". Команды объявили стартовые составы.

В стартовом составе лондонцев не выйдет Михаил Мудрик – украинец остался в запасе.

Матч "Челси" – "Ливерпуль" начнется в 22:00. UA-Футбол проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка .

Our line-up to take on Chelsea tonight.