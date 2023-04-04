Мудрик остался в запасе Челси на матч с Ливерпулем
Стартовые составы команд
twitter.com/ChelseaFC
В перенесенном матче 8-го тура АПЛ "Челси" примет "Ливерпуль". Команды объявили стартовые составы.
В стартовом составе лондонцев не выйдет Михаил Мудрик – украинец остался в запасе.
Матч "Челси" – "Ливерпуль" начнется в 22:00. UA-Футбол проведёт
Your Chelsea side tonight! ????#CheLiv pic.twitter.com/V3zxlBoNcq— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 4, 2023
???? #CHELIV TEAM NEWS ????— Liverpool FC (@LFC) April 4, 2023
Our line-up to take on Chelsea tonight.
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