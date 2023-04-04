В заявке, но не в основе. Илья Забарный начнет матч против Брайтона на скамейке для запасных

В перенесенном матче седьмого тура АПЛ "Борнмут" на своем поле примет "Брайтон". Команды объявили составы на игру.

В стартовом ростере "Борнмута" не нашлось места для украинца Ильи Забарного. Но украинец есть в запасе, так что может появиться со скамьи для запасных.

Отметим, что Илья Забарный перешел в "Борнмут" зимой из киевского "Динамо", однако еще не дебютировал за свою новую команду. Долгое время у Ильи Забарного продолжалось восстановление после травмы.

Начало матча "Борнмут" - "Брайтон" – в 21:45.