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В заявке, но не в основе. Илья Забарный начнет матч против Брайтона на скамейке для запасных

Наши за границей
(1 голосов)

Дебют в Борнмуте может состояться выходом на замену

В заявке, но не в основе. Илья Забарный начнет матч против Брайтона на скамейке для запасных

Фото: afcb.co.uk

UA-Футбол
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В перенесенном матче седьмого тура АПЛ "Борнмут" на своем поле примет "Брайтон". Команды объявили составы на игру.

В стартовом ростере "Борнмута" не нашлось места для украинца Ильи Забарного. Но украинец есть в запасе, так что может появиться со скамьи для запасных.

Отметим, что Илья Забарный перешел в "Борнмут" зимой из киевского "Динамо", однако еще не дебютировал за свою новую команду. Долгое время у Ильи Забарного продолжалось восстановление после травмы.

Начало матча "Борнмут" - "Брайтон" – в 21:45.

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В статье: Борнмут Илья Забарный
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