В заявке, но не в основе. Илья Забарный начнет матч против Брайтона на скамейке для запасных
Дебют в Борнмуте может состояться выходом на замену
Фото: afcb.co.uk
В перенесенном матче седьмого тура АПЛ "Борнмут" на своем поле примет "Брайтон". Команды объявили составы на игру.
В стартовом ростере "Борнмута" не нашлось места для украинца Ильи Забарного. Но украинец есть в запасе, так что может появиться со скамьи для запасных.
Отметим, что Илья Забарный перешел в "Борнмут" зимой из киевского "Динамо", однако еще не дебютировал за свою новую команду. Долгое время у Ильи Забарного продолжалось восстановление после травмы.
Начало матча "Борнмут" - "Брайтон" – в 21:45.
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