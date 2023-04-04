  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Взрывной, целеустремленный и очень-очень быстрый" - Пойет считает, что Мудрик в Челси может стать новым Азаром
В тренде

"Взрывной, целеустремленный и очень-очень быстрый" - Пойет считает, что Мудрик в Челси может стать новым Азаром

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Мнения про украинца в составе лондонцев разнятся

"Взрывной, целеустремленный и очень-очень быстрый" - Пойет считает, что Мудрик в Челси может стать новым Азаром

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-хавбек "Челси" Густаво Пойет верит в Михаила Мудрика и считает, что украинец может стать преемником Эдена Азара в лондонском клубе.

"Взрывной, целеустремленный и очень-очень быстрый. Он тот тип игрока, который должен менять ситуацию. Работа, которую Мудрик будет выполнять в будущем, такая же, как была у Эдена Азара в "Челси". Он такой тип игрока, у него есть потенциал.

В 99% случаев никто не подписывает такое количество игроков в январе. Это было для меня самым большим сюрпризом. Если мы проанализируем игроков, которых купил "Челси", то план точно есть. Это игроки, подписанные на будущее. Новое сообщение – терпение.

Весь мир пользуется преимуществами АПЛ. Клубы по всему миру знают, что финансовая сила именно там. Насчет Тодда Боэли… Когда ты владелец клуба и у тебя есть деньги, ты покупаешь, кого хочешь", - сказал Пойет.

По теме
yellow-arrow
Михаил Мудрик вышел на замену в матче с Ливерпулем
yellow-arrow
Забарный дебютировал за Борнмут
yellow-arrow
Осиек оштрафовал и отстранил Чеберко. Украинец пытался бойкотировать из-за перехода в MLS
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Густаво Пойет Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Evening Standard

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде