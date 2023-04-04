"Взрывной, целеустремленный и очень-очень быстрый" - Пойет считает, что Мудрик в Челси может стать новым Азаром

Экс-хавбек " Челси " Густаво Пойет верит в Михаила Мудрика и считает, что украинец может стать преемником Эдена Азара в лондонском клубе.

"Взрывной, целеустремленный и очень-очень быстрый. Он тот тип игрока, который должен менять ситуацию. Работа, которую Мудрик будет выполнять в будущем, такая же, как была у Эдена Азара в "Челси". Он такой тип игрока, у него есть потенциал.

В 99% случаев никто не подписывает такое количество игроков в январе. Это было для меня самым большим сюрпризом. Если мы проанализируем игроков, которых купил "Челси", то план точно есть. Это игроки, подписанные на будущее. Новое сообщение – терпение.

Весь мир пользуется преимуществами АПЛ. Клубы по всему миру знают, что финансовая сила именно там. Насчет Тодда Боэли… Когда ты владелец клуба и у тебя есть деньги, ты покупаешь, кого хочешь", - сказал Пойет.