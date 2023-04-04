Забарный дебютировал за Борнмут
Вышел на замену
Фото: afcb.co.uk
Украинский защитник "
Украинец вышел на замену в перенесенном матче 7-го тура на 85-й минуте.
К этому моменту "вишенки" проигрывали со счетом 0:1.
Но за оставшееся время "Борнмут" пропустил и второй - к сожалению, украинца легко обыгали на замахе.
Отметим, что Илья Забарный перешел в "Борнмут" зимой из киевского "Динамо", однако до этого момента еще не дебютировал за свою новую команду. Долгое время у Ильи Забарного продолжалось восстановление после травмы.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Источник: Суркису озвучили фамилию ван Леувена, но без суперфанатизма со стороны президента Динамо
- Очередной фейк. Россияне прикинулись солдатами ВСУ, чтобы заявить о "втором Бахмуте" в Авдеевке
- Челси vs Ливерпуль, снова Эль-Класико и Вернидуб против Зари. Расписание футбола на 3-9 апреля
- АПЛ. Челси – Астон Вилла 0:2. Михаил Мудрик в эпицентре нереализации
- Главный секс-символ футбольной журналистики забеременела от неудачника киевского финала ЛЧ. ФОТО
- Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
4500 грн
2Играть
1500 грн