Забарный дебютировал за Борнмут

Украинский защитник " Борнмута " Илья Забарный дебютировал в АПЛ.

Украинец вышел на замену в перенесенном матче 7-го тура на 85-й минуте.

К этому моменту "вишенки" проигрывали со счетом 0:1.

Но за оставшееся время "Борнмут" пропустил и второй - к сожалению, украинца легко обыгали на замахе.

Отметим, что Илья Забарный перешел в "Борнмут" зимой из киевского "Динамо", однако до этого момента еще не дебютировал за свою новую команду. Долгое время у Ильи Забарного продолжалось восстановление после травмы.