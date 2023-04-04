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Забарный дебютировал за Борнмут

Наши за границей
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Вышел на замену

Забарный дебютировал за Борнмут

Фото: afcb.co.uk

Новина українською

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный дебютировал в АПЛ.

Украинец вышел на замену в перенесенном матче 7-го тура на 85-й минуте.

К этому моменту "вишенки" проигрывали со счетом 0:1.

Но за оставшееся время "Борнмут" пропустил и второй - к сожалению, украинца легко обыгали на замахе.

Отметим, что Илья Забарный перешел в "Борнмут" зимой из киевского "Динамо", однако до этого момента еще не дебютировал за свою новую команду. Долгое время у Ильи Забарного продолжалось восстановление после травмы.

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В статье: Борнмут Илья Забарный
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