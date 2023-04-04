Михаил Мудрик вышел на замену в матче с Ливерпулем
Счет на тот момент был 0:0
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В перенесенном матче восьмого тура АПЛ между "Челси" и "Ливерпулем" украинец Михаил Мудрик не появился с первых минут. Однако он получил свой шанс со скамейки для запасных.
На 78-й минуте украинец заменил Бена Чилвелла.
Счет на момент выхода Мудрика на поле – 0:0.
Добавим, что в параллельном матче между "Борнмутом" и "Брайтоном" в АПЛ дебютировал украинец Илья Забарный.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Источник: Суркису озвучили фамилию ван Леувена, но без суперфанатизма со стороны президента Динамо
- Итальянские СМИ предполагают, что Арсенал может обменять Зинченко в Милан
- Билич заинтересован в работе со сборной Украины - Источник
- "В семейных трусах, почти голый": Зинченко рассказал, как сделал предложение Владе Седан
- Закаты на Мальдивах. Жена Реброва похвасталась ярким видео в купальнике. ВИДЕО
- Суперзвезда Баварии каждую неделю ездит на матчи команды из Англии из-за прихоти девушки. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
4500 грн
2Играть
1500 грн