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Михаил Мудрик вышел на замену в матче с Ливерпулем

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Счет на тот момент был 0:0

Михаил Мудрик вышел на замену в матче с Ливерпулем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В перенесенном матче восьмого тура АПЛ между "Челси" и "Ливерпулем" украинец Михаил Мудрик не появился с первых минут. Однако он получил свой шанс со скамейки для запасных.

На 78-й минуте украинец заменил Бена Чилвелла.

Счет на момент выхода Мудрика на поле – 0:0.

Добавим, что в параллельном матче между "Борнмутом" и "Брайтоном" в АПЛ дебютировал украинец Илья Забарный.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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