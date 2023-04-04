Михаил Мудрик вышел на замену в матче с Ливерпулем

В перенесенном матче восьмого тура АПЛ между "Челси" и "Ливерпулем" украинец Михаил Мудрик не появился с первых минут. Однако он получил свой шанс со скамейки для запасных.

На 78-й минуте украинец заменил Бена Чилвелла.

Счет на момент выхода Мудрика на поле – 0:0.

Добавим, что в параллельном матче между "Борнмутом" и "Брайтоном" в АПЛ дебютировал украинец Илья Забарный.