Мудрик отыграл 12 минут против Ливерпуля. Не ошибался в передачах и 5 раз потерял мяч

Во вторник, 4 апреля, состоялся перенесенный матч 8-го тура АПЛ между "Челси" и "Ливерпулем". Поединок завершился без забитых голов - ничья 0:0.

Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик появился на поле во втором тайме, заменив на 78-й минуте Бена Чилвелла. За это время наш соотечественник 11 раз коснулся мяча, 1 раз успешно пошел в дриблинг, допустил 5 потерь и только раз выиграл позицию при 2 попытках. Что касается передач, то их точность составила 100% (3 из 3). При это он не смог ни разу нанести удар по воротам.

Авторитетный портал SofaScore оценил действия Мудрика в 6.7 балла. Ниже только у Хаверца(6.4) и Ковачича (6.0). Лучшим оказался Калиду Кулибали (8.1).