Забарный лишь один раз коснулся мяча в дебютном матче за Борнмут
Украинец получил самую низкую оценку
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Дебют Ильи Забарного в АПЛ получился смазанный. Украинский защитник впервые вышел в футболке "Борнмута" на матч против "Брайтона" (0:2) в рамках перенесенного 7-го тура чемпионата Англии.
Наш соотечественник появился на поле на 85-й минуте игры, заменив Маркоса Сенеси. За это время он 1 раз коснулся мяча. На 90+1 минуте Забарный не смог помешать сопернику забить второй мяч в ворота своей команды, пронесшись мимо в подкате.
Статистический портал оценил короткое выступления Забарного в 6.0 балла. Это самая низкая оценка среди всех игроков команды. Лучшим футболистом "вишен" стал Дефферсон Лерма – 7.9.
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