"Мы рады, что он вернулся". Коуч Борнмута прокомментировал дебют Забарного

Главный тренер "Борнмута" Гари О'Нил прокомментировал дебют украинского защитника Ильи Забарного в перенесенном матче 7-го тура АПЛ против "Брайтона" (0:2).

"Он проделал много тяжелой работы. Конечно, это был долгий путь к нему, потому что провел последний матч еще в декабре (30 ноября против "Металлиста" – прим.). Это не идеальный вариант, когда центрбек вынужден выходить так поздно из-за травмы другого игрока.

Мы рады, что он с нами. Теперь мы можем помочь ему восстановить уровень. На выходных нас ждет большой матч", – сказал тренер в интервью клубной пресс-службе.