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"Мы рады, что он вернулся". Коуч Борнмута прокомментировал дебют Забарного

Наши за границей
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Тренер уверен, что игрок еще себя покажет

"Мы рады, что он вернулся". Коуч Борнмута прокомментировал дебют Забарного

Фото: afcb.co.uk

Новина українською

Главный тренер "Борнмута" Гари О'Нил прокомментировал дебют украинского защитника Ильи Забарного в перенесенном матче 7-го тура АПЛ против "Брайтона" (0:2).

"Он проделал много тяжелой работы. Конечно, это был долгий путь к нему, потому что провел последний матч еще в декабре (30 ноября против "Металлиста" – прим.). Это не идеальный вариант, когда центрбек вынужден выходить так поздно из-за травмы другого игрока.

Мы рады, что он с нами. Теперь мы можем помочь ему восстановить уровень. На выходных нас ждет большой матч", – сказал тренер в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, 20-летний Забарный появился на поле на 85-й минуте игры, заменив Маркоса Сенеси. В следующем туре "Борнмут" на выезде сыграет против "Лестера". Игра пройдет 8 апреля.

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В статье: Борнмут Илья Забарный
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Источник:
Sport.ua

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