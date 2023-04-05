Зинченко фолит меньше всех полевых игроков АПЛ: один фол на 583 минуты
Интересная статистика по фолам в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
Статистический портал Opta, подсчитал количество фолов игроков Английской премьер-лиги в текущем сезоне. Учитывались только игроки, сыгравшие в этом сезоне не менее 900 минут.
Исходя из данных статистики, украинский левый защитник "
Топ-5 полевых игроков АПЛ по редкости фолов.
1. Александр Зинченко ("Арсенал") - один фол на 583 минуты
2. Мадс Роерслев ("Брентфорд") - один фол на 465 минут
3. Итан Пиннок ("Брентфорд") - один фол на 360 минут
4. Эзри Конса ("Астон Вилла") - один фол на 279 минут
5. Свен Ботман ("Ньюкасл") - один фол на 238 минут
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