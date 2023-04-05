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Зинченко фолит меньше всех полевых игроков АПЛ: один фол на 583 минуты

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Интересная статистика по фолам в АПЛ

Зинченко фолит меньше всех полевых игроков АПЛ: один фол на 583 минуты

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Статистический портал Opta, подсчитал количество фолов игроков Английской премьер-лиги в текущем сезоне. Учитывались только игроки, сыгравшие в этом сезоне не менее 900 минут.

Исходя из данных статистики, украинский левый защитник "Арсенала" Александр Зинченко нарушает правила реже всех остальных полевых игроков АПЛ - в среднем 1 фол за 583 минуты.

Топ-5 полевых игроков АПЛ по редкости фолов.

1. Александр Зинченко ("Арсенал") - один фол на 583 минуты

2. Мадс Роерслев ("Брентфорд") - один фол на 465 минут

3. Итан Пиннок ("Брентфорд") - один фол на 360 минут

4. Эзри Конса ("Астон Вилла") - один фол на 279 минут

5. Свен Ботман ("Ньюкасл") - один фол на 238 минут

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Opta

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