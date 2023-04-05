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Стив Никол: В моментах, когда Мудрик выходил один на один с вратарем, он выглядел как 14-летний мальчик

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В матче с Астон Виллой украинец не реализовал два выхода один на один

Стив Никол: В моментах, когда Мудрик выходил один на один с вратарем, он выглядел как 14-летний мальчик

Getty Images / Global Images Ukraine

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Экс-защитник "Ливерпуля" Стив Никол, который сейчас работает комментатором на ESPN, высказался относительно нереализованных Михаилом Мудриком моментов в матче 29-го тура АПЛ против "Астон Виллы" (0:2).

"Мне казалось, что Мудрик выглядел растерянным. Помню, как несколько недель назад Поттер удивил нас, когда поставил Михаила в центр. Он прекрасно справился и хорошо выглядел.

В матче с "Астон Виллой" Мудрик вышел один на один с вратарем, но выглядел как 14-летний мальчик. Он был как будто напуган. Имею в виду, его попытка забить была позорной - он покатил покатил мяч в руки голкиперу и не попытался его обвести.

Я смотрю на Мудрика и считаю, что он является классическим примером, что не так с этим "Челси". Он не имеет никакого влияния на команду", - сказал Никол.

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В статье: Арсенал (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
ESPNUK

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