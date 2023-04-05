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Ярмоленко вернулся в основу Аль-Айна после травмы

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Вышел в старте на кубковый матч

Ярмоленко вернулся в основу Аль-Айна после травмы

Фото: facebook.com/alainfcae

UA-Футбол
Новина українською

В ОАЭ состоялся кубковый матч между "Аль-Васлом" и "Аль-Айном". Примечательно, что в основном составе команды Сергея Реброва вышел украинский легионер Андрей Ярмоленко.

Это его первое появление в стартовом составе после травмы, которую Ярмоленко получил 25-го февраля в матче за Суперкубок. После этого Ярмоленко пропустил матч сборной Украины, а неделю назад вернулся к игре за клуб выходом на замену.

По состоянию на 80-ю минуту матч "Аль-Васн" – "Аль-Айн" счет 0:0.

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В статье: Андрей Ярмоленко
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