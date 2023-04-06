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Аль-Айн Реброва не обыграл Аль-Васл в Кубке президента ОАЭ – Ярмоленко вернулся в основу

Наши за границей
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Игра завершилась без забитых голов

Аль-Айн Реброва не обыграл Аль-Васл в Кубке президента ОАЭ – Ярмоленко вернулся в основу

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

В среду, 5 апреля, "Аль-Айн", возглавляемый Сергеем Ребровым, сыграл на выезде вничью с "Аль-Васлом" (0:0) в первом матче 1/2 финала Кубка президента ОАЭ.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко начал поединок в стартовом составе гостей. Он отыграл 83 минуты и был заменен. Это был его первый выход на поле после травмы.

Ответная игра между командами пройдет 14 апреля.

Кубок президента ОАЭ, 1/2 финала, первый матч
"Аль-Васл" - "Аль-Айн" 0:0

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В статье: Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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