Аль-Айн Реброва не обыграл Аль-Васл в Кубке президента ОАЭ – Ярмоленко вернулся в основу

В среду, 5 апреля, "Аль-Айн", возглавляемый Сергеем Ребровым, сыграл на выезде вничью с "Аль-Васлом" (0:0) в первом матче 1/2 финала Кубка президента ОАЭ.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко начал поединок в стартовом составе гостей. Он отыграл 83 минуты и был заменен. Это был его первый выход на поле после травмы.

Ответная игра между командами пройдет 14 апреля.

Кубок президента ОАЭ, 1/2 финала, первый матч

"Аль-Васл" - "Аль-Айн" 0:0