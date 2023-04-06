Аль-Айн Реброва не обыграл Аль-Васл в Кубке президента ОАЭ – Ярмоленко вернулся в основу
Игра завершилась без забитых голов
Фото: facebook.com/alainfcae
В среду, 5 апреля, "Аль-Айн", возглавляемый Сергеем Ребровым, сыграл на выезде вничью с "Аль-Васлом" (0:0) в первом матче 1/2 финала Кубка президента ОАЭ.
Украинский вингер Андрей Ярмоленко начал поединок в стартовом составе гостей. Он отыграл 83 минуты и был заменен. Это был его первый выход на поле после травмы.
Ответная игра между командами пройдет 14 апреля.
Кубок президента ОАЭ, 1/2 финала, первый матч
"Аль-Васл" - "Аль-Айн" 0:0
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- МОК: В мире продолжаются 70 конфликтов, войн и кризисов, но никто не требует отстранения спортсменов
- Барселона - Реал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Швейцарский журналист, который светился на каналах Медведчука и отбеливал Кадырова, подал в суд на Павелко
- Итальянские СМИ предполагают, что Арсенал может обменять Зинченко в Милан
- Главный секс-символ футбольной журналистики забеременела от неудачника киевского финала ЛЧ. ФОТО
- Вест Хэм, Ман Сити, Челси и Мудрик с Довбиком. От кого фанатеют порнозвезды. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
4500 грн
2Играть
1500 грн