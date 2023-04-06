Кочергин вместе с Ракувом вышел в финал Кубка Польши
В финале его ожидает команда другого украинца
Фото: Raków Częstochowa
Украинский полузащитник Владислав Кочергин в составе "Ракува" вышел в финал Кубка Польши.
В полуфинале команда украинца минимально обыграла "Ленчну" - 1:0. Кочергин вышел на поле в перерыве при счете 0:0. В финале национального кубка "Ракув" сыграет против "Легии", цвета которого защищает другой украинец Игорь Харатин. Игра состоится 2 мая.
Отметим, в текущем сезоне на счету Кочергина 9 голов и 3 ассиста в 37 матчах во всех турнирах.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сливочный триумф, который уже не повторить: как Реал играл с Реалом в финале Кубка Испании
- Британская разведка рассказала, что стоит за увольнением российского генерал-полковника Мурадова
- На металлолом превратился вражеский вертолет. Генштаб – о потерях россиян за последние сутки
- Прорвало. Беседин сотворил шедевр в матче Омонии, забив впервые за 707 дней. ВИДЕО
- Вест Хэм, Ман Сити, Челси и Мудрик с Довбиком. От кого фанатеют порнозвезды. ФОТО
- Холанда заметили во время разговора по телефону за рулем роскошного Роллс-Ройса за 370 тисяч долларов. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
4500 грн
2Играть
1500 грн