Кочергин вместе с Ракувом вышел в финал Кубка Польши

Украинский полузащитник Владислав Кочергин в составе "Ракува" вышел в финал Кубка Польши.

В полуфинале команда украинца минимально обыграла "Ленчну" - 1:0. Кочергин вышел на поле в перерыве при счете 0:0. В финале национального кубка "Ракув" сыграет против "Легии", цвета которого защищает другой украинец Игорь Харатин. Игра состоится 2 мая.

Отметим, в текущем сезоне на счету Кочергина 9 голов и 3 ассиста в 37 матчах во всех турнирах.