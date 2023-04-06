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Кочергин вместе с Ракувом вышел в финал Кубка Польши

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В финале его ожидает команда другого украинца

Кочергин вместе с Ракувом вышел в финал Кубка Польши

Фото: Raków Częstochowa

Новина українською

Украинский полузащитник Владислав Кочергин в составе "Ракува" вышел в финал Кубка Польши.

В полуфинале команда украинца минимально обыграла "Ленчну" - 1:0. Кочергин вышел на поле в перерыве при счете 0:0. В финале национального кубка "Ракув" сыграет против "Легии", цвета которого защищает другой украинец Игорь Харатин. Игра состоится 2 мая.

Отметим, в текущем сезоне на счету Кочергина 9 голов и 3 ассиста в 37 матчах во всех турнирах.

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В статье: Владислав Кочергин Ракув (Ченстохова)
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