"Фантастическая ночь", - Лунин поделился эмоциями после разгрома Реалом Барселоны
Реал просто уничтожил Барсу на Камп Ноу
instagram.com/lunin_andrey
Украинский кипер "Реала" Андрей Лунин в Инстаграм поделился эмоциями от
Напомним, что после поражения в первом матче 0:1, в ответном поединке "Реал" в гостях разгромил "Барселону" 4:0.
Андрей Лунин провел весь матч на лавке запасных, в воротах "Реала" стоял Тибо Куртуа.
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