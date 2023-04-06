"Фантастическая ночь", - Лунин поделился эмоциями после разгрома Реалом Барселоны

Украинский кипер "Реала" Андрей Лунин в Инстаграм поделился эмоциями от разгромной победы "сливочных" в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании против "Барселоны".

Напомним, что после поражения в первом матче 0:1, в ответном поединке "Реал" в гостях разгромил "Барселону" 4:0.

Андрей Лунин провел весь матч на лавке запасных, в воротах "Реала" стоял Тибо Куртуа.