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"Фантастическая ночь", - Лунин поделился эмоциями после разгрома Реалом Барселоны

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Реал просто уничтожил Барсу на Камп Ноу

"Фантастическая ночь", - Лунин поделился эмоциями после разгрома Реалом Барселоны

instagram.com/lunin_andrey

Новина українською

Украинский кипер "Реала" Андрей Лунин в Инстаграм поделился эмоциями от разгромной победы "сливочных" в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании против "Барселоны".

Напомним, что после поражения в первом матче 0:1, в ответном поединке "Реал" в гостях разгромил "Барселону" 4:0.

Андрей Лунин провел весь матч на лавке запасных, в воротах "Реала" стоял Тибо Куртуа.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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