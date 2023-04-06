Яремчук не попал в заявку Брюгге на матч против Серена
В последнем на этот момент поединке Роман выходил на смену
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу, седьмого апреля, состоится матч 32-го тура чемпионата Бельгии, в котором "Брюгге" примет "Серен". Начало игры – в 21:45.
"Брюгге" обнародовал заявку на предстоящий поединок. Среди готовящихся к матчу игроков нет украинца Романа Яремчука. Отметим, что в последнем матче "Брюгге" Роман вышел на замену на 80-й минуте.
Look who's back in the squad! ???? See you tomorrow, fans. ????⚫ #CluSer— Club Brugge KV (@ClubBrugge) April 6, 2023
Всего в этом сезоне в чемпионате Бельгии Яремчук провел 21 матч, забил два гола. В последнее время циркулируют новости о том, что "Брюгге" стремится продать украинского форварда.
"Брюгге" идет на пятом месте турнирной таблицы чемпионата Бельгии, а "Серен" – на последнем.
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