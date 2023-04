Яремчук не попал в заявку Брюгге на матч против Серена

В пятницу, седьмого апреля, состоится матч 32-го тура чемпионата Бельгии, в котором "Брюгге" примет "Серен". Начало игры – в 21:45.

"Брюгге" обнародовал заявку на предстоящий поединок. Среди готовящихся к матчу игроков нет украинца Романа Яремчука. Отметим, что в последнем матче "Брюгге" Роман вышел на замену на 80-й минуте.

Look who's back in the squad! ???? See you tomorrow, fans. ????⚫ #CluSer