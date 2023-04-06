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Малиновский встретился с украинскими беженцами в Марселе

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Малиновский встретился с украинскими беженцами в Марселе

laprovence.com

Новина українською

Украинский хавбек "Марселя" Руслан Малиновский в рамках ассоциации "Марсель-Одесса".встретился с украинскими беженцами во Франции.

"Сейчас непростые времена, происходящее несправедливо. Нам важно помочь, и я надеюсь, что в следующий раз мы сделаем еще больше.

Мы хотим сделать то же в этой стране, чтобы помочь тем, кто бежал от войны и кто собирается жить здесь долго.

Нахождится в Марселе в окружении украинцев доставляет мне удовольствие. Многие соотечественники стали фанатами "Марселя" с тех пор, как приехали в этот город", — сказал Малиновский.

Напомним, что Марсель и Одесса являются города-побратимами.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель война с россией
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Источник:
LaProvence

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