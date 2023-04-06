Малиновский встретился с украинскими беженцами в Марселе
Руслан пообщался с украинскими детьми и родителями
laprovence.com
Украинский хавбек "
"Сейчас непростые времена, происходящее несправедливо. Нам важно помочь, и я надеюсь, что в следующий раз мы сделаем еще больше.
Мы хотим сделать то же в этой стране, чтобы помочь тем, кто бежал от войны и кто собирается жить здесь долго.
Нахождится в Марселе в окружении украинцев доставляет мне удовольствие. Многие соотечественники стали фанатами "Марселя" с тех пор, как приехали в этот город", — сказал Малиновский.
Напомним, что Марсель и Одесса являются города-побратимами.
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