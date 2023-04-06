Безус был удален спустя двенадцать минут после своего выхода на поле

В полуфинале кубка Кипра "Омония" в гостях играла против "Пафоса". Украинский легионер "Омонии" Артем Беседин не попал в заявку своей команды. А вот другой украинец Роман Безус оказался в резерве, а во втором тайме даже вышел на поле.

Безус вошел в игру на 70-й минуте. На 72-й получил первую желтую карточку, а на 82-й – вторую. Таким образом, украинец раньше времени покинул поле.

Матч закончился со счётом 1:1. В полуфинальном противостоянии будет еще ответный матч.