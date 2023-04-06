Ярмолюк восстановился после травмы и вернулся к тренировкам с Брентфордом
Украинец снова в обойме
instagram.com/yarmoliuk_yehor
Украинский хавбек "
"Рад снова быть на поле", — написал игрок в Инстаграме.
Напомним, что за первую команду "Брентфорда" украинец в нынешнем сезоне сыграл 18 минут в одном матче Кубка лиги.
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