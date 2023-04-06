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Ярмолюк восстановился после травмы и вернулся к тренировкам с Брентфордом

Наши за границей
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Украинец снова в обойме

Ярмолюк восстановился после травмы и вернулся к тренировкам с Брентфордом

instagram.com/yarmoliuk_yehor

Новина українською

Украинский хавбек "Брентфорда" Егор Ярмолюк вернулся к тренировкам после травмы, приступив к работе на поле.

"Рад снова быть на поле", — написал игрок в Инстаграме.

Напомним, что за первую команду "Брентфорда" украинец в нынешнем сезоне сыграл 18 минут в одном матче Кубка лиги.

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В статье: Брентфорд Егор Ярмолюк
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