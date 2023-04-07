Стало известно, почему Яремчук не попал в заявку Брюгге на матч чемпионата
У украинского нападающего нет травмы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский форвард "Брюгге" Роман Яремчук оказался вне заявки на матч против "Серена" в 32-м туре чемпионата Бельгии. Издание HLN.be пишет, что украинец не травмирован, просто главный тренер команды Рик де Миль недоволен его отношением к работе на тренировках.
Во время пресс-конференции в четверг он не стал конкретно обсуждать ситуацию с Яремчуком, но дал понять, что место в заявке никому не гарантировано и что есть достаточно молодых игроков, готовых воспользоваться своим шансом. Тренер вместо Романа и Одои решил включить в заявку игроков дубля.
"Если у меня есть ощущение, что эти ребята лучше тренируются, чем игроки главной команды, и заслуживают такого шанса, тогда мы включим в заявку молодых игроков. Возраст или опыт не имеют значения", - сказал тренер "Брюгге".
Также отмечается, что Де Миль общается с Карлом Хуфкенсом, с которым команда стартовала в сезоне. Нынешний наставник "Брюгге" советуется с бывшим тренером, в том числе и обсуждая игроков.
Всего в этом сезоне в чемпионате Бельгии Яремчук провел 21 матч, забил два гола. В последнее время циркулируют новости о том, что "Брюгге" стремится продать украинского форварда.
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