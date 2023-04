Эвертон прошлым летом хотел подписать Мудрика – Инсайдер

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик мог работать с Фрэнком Лэмпардом еще задолго до перехода в лондонский клуб. Известный журналист Фабрицио Романо сообщил, что прошлым летом "Эвертон", который тогда тренировал Лэмпард, пытался подписать украинца.

Теперь английский специалист во второй раз возглавил "Челси" и получил возможность поработать с украинским вингером.

Отметим, что в составе в составе "Эвертона" выступает украинский защитник Виталий Миколенко.

Everton had €30m official bid rejected last summer to sign Mykhaylo Mudryk from Shakhtar Donetsk… ????????



…and Frank Lampard will be his coach now until the end of the season at Chelsea.



Here on first training session today ⤵️ pic.twitter.com/vFA4daSnwq