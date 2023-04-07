Палкин - про Мудрика: В Челси прекрасно понимают, какой бриллиант у них в руках
Гендир Шахтера уверен, что у Мудрика все получится
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор "
– Мудрика продали на пике?
– Я б не сказал, что продали на пике развития его таланта. Но мы его продали на пике финансовом. Такие деньги даже в мирное время сложно зарабатывать. В "Челси" прекрасно понимают его потенциал.
– Не скажешь так после его старта в "Челси", когда уже даже шутят, что "Шахтер" нормально так нагрел лондонский клуб.
– Это английская Премьер-лига. Сразу туда ворваться и показать свой уровень очень сложно. Вокруг него такие же, как он, звезды, но с намного большим опытом.
Но в клубе знают цену ему. Мы на связи со спортивным директором "Челси", время от времени я переписываюсь с собственниками клуба. Они все прекрасно понимают и знают, какой бриллиант у них в руках.
Просто с ним нужно работать, он сам по себе не может существовать. На него должны играть. Пока, наверно, сложновато заставить тех аксакалов играть на Мудрика. Но когда они его почувствуют, увидят его возможности, все поменяется.
Да, он попал в сложное время [в "Челси"], в переходной период. Строится новая команда, новые собственники, все новое. Не все получается. Поэтому может казаться, что не туда перешел. Ничего подобного. Надо просто смотреть вперед. Я вас уверяю — это будет второй "Манчестер Сити" в будущем. В "Челси" еще многое изменится. Надо время.
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