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Зинченко: Я всегда говорил, что если я покину Сити, у меня будет только один тренер – это Артета

Наши за границей
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Украинец рассказал о своем взаимодействии с наставником Арсенала

Зинченко: Я всегда говорил, что если я покину Сити, у меня будет только один тренер – это Артета

skysports

Новина українською

Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко рассказал о том, как ему работается под руководством испанского тренера команды Микеля Артеты.

"Я знал Микеля с тех пор, как приехал в "Сити". Он знает меня и как футболиста, и как человека. Влияние, которое он оказал и оказывает на меня прямо сейчас – очень велико. Я уже много раз говорил, что однажды, если я покину "Сити", то останусь в Премьер-лиге, и у меня будет только один тренер – это он.

Когда он позвал меня сюда, у меня было несколько разговоров перед тем, как я присоединился к "Арсеналу". Он рассказал мне, что хочет от меня увидеть, рассказал о видении клуба, планах и стратегию. Мне все понравилось, поэтому я и пришел", – сказал Зинченко.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Александр Зинченко
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Источник:
Sky Sports

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