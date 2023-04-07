Зинченко: Я всегда говорил, что если я покину Сити, у меня будет только один тренер – это Артета

Украинский защитник лондонского " Арсенала " Александр Зинченко рассказал о том, как ему работается под руководством испанского тренера команды Микеля Артеты.

"Я знал Микеля с тех пор, как приехал в "Сити". Он знает меня и как футболиста, и как человека. Влияние, которое он оказал и оказывает на меня прямо сейчас – очень велико. Я уже много раз говорил, что однажды, если я покину "Сити", то останусь в Премьер-лиге, и у меня будет только один тренер – это он.

Когда он позвал меня сюда, у меня было несколько разговоров перед тем, как я присоединился к "Арсеналу". Он рассказал мне, что хочет от меня увидеть, рассказал о видении клуба, планах и стратегию. Мне все понравилось, поэтому я и пришел", – сказал Зинченко.