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Основной центрбек Борнмута получил повреждение - Забарный может выйти в старте на Лестер

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Маркос Сенеси повредил подколенное сухожилие

Основной центрбек Борнмута получил повреждение - Забарный может выйти в старте на Лестер

Фото: afcb.co.uk

Новина українською

Украинский защитник английского "Борнмута" Илья Забарный уже в субботу, 8 апреля, может дебютировать в стартовом составе английской команды в матче АПЛ против "Лестера".

Как сообщает британский футбольный комментатор и журналист Крис Темпл, основной цетрбек "вишенок" Маркос Сенеси повредил подколенное сухожилие и его участие в матче остается под большим вопросом.

Журналист утверждает, что в личной беседе тренер команды Гарри О'Нил заявил, что в случае неготовности к игре Сенеси его место в старте займет украинец.

Напомним, что Забарный не так давно восстановился после травмы и даже вышел на замену в матче прошлого тура с "Брайтоном" (0:2).

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В статье: Борнмут Илья Забарный
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