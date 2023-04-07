Основной центрбек Борнмута получил повреждение - Забарный может выйти в старте на Лестер
Маркос Сенеси повредил подколенное сухожилие
Фото: afcb.co.uk
Украинский защитник английского "
Как сообщает британский футбольный комментатор и журналист Крис Темпл, основной цетрбек "вишенок" Маркос Сенеси повредил подколенное сухожилие и его участие в матче остается под большим вопросом.
Журналист утверждает, что в личной беседе тренер команды Гарри О'Нил заявил, что в случае неготовности к игре Сенеси его место в старте займет украинец.
Напомним, что Забарный не так давно восстановился после травмы и даже вышел на замену в матче прошлого тура с "Брайтоном" (0:2).
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