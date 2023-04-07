Основной центрбек Борнмута получил повреждение - Забарный может выйти в старте на Вест Хэм

Украинский защитник английского " Борнмута " Илья Забарный уже в субботу, 8 апреля, может дебютировать в стартовом составе английской команды в матче АПЛ против "Вест Хэма".

Как сообщает британский футбольный комментатор и журналист Крис Темпл, основной цетрбек "вишенок" Маркос Сенеси повредил подколенное сухожилие и его участие в матче остается под большим вопросом.

Журналист утверждает, что в личной беседе тренер команды Гарри О'Нил заявил, что в случае неготовности к игре Сенеси его место в старте займет украинец.

Напомним, что Забарный не так давно восстановился после травмы и даже вышел на замену в матче прошлого тура с "Брайтоном" (0:2).