Основной центрбек Борнмута получил повреждение - Забарный может выйти в старте на Вест Хэм
Маркос Сенеси повредил подколенное сухожилие
Фото: afcb.co.uk
Украинский защитник английского "
Как сообщает британский футбольный комментатор и журналист Крис Темпл, основной цетрбек "вишенок" Маркос Сенеси повредил подколенное сухожилие и его участие в матче остается под большим вопросом.
Журналист утверждает, что в личной беседе тренер команды Гарри О'Нил заявил, что в случае неготовности к игре Сенеси его место в старте займет украинец.
Напомним, что Забарный не так давно восстановился после травмы и даже вышел на замену в матче прошлого тура с "Брайтоном" (0:2).
Популярное сейчас
- Лавров: Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но с учетом своих интересов
- Буданов и Федоров рассказали об опасности Telegram и Viber – украинский предприниматель
- Динамо vs Минай, Вернидуб против Зари, трудный матч для Зинченко. Расписание футбола на 7-9 апреля
- Михаил Мудрик вышел на замену в матче с Ливерпулем
- Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО
- Главный секс-символ футбольной журналистики забеременела от неудачника киевского финала ЛЧ. ФОТО