Палкин: Недавно я встречался с Мудриком. Он очень счастлив и доволен всем, что происходит с ним

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин уверен, что украинский вингер Михаил Мудрик сможет проявить себя в Челси.

"Неделю назад я встречался с Мудриком в Англии. Он очень счастлив. Он доволен всем, что происходит с ним. Он хочет тяжело работать и демонстрировать себя лучшего. И он всегда думает об Украине, это самое важное.

Я говорил представителям "Челси", что они получили настоящий бриллиант, но должны быть очень терпеливы. Дайте этому парню немного времени, и вы увидите, какой футбол он принесет вашему клубу.

Я знаю на 100 процентов, что он поучаствует во многих, многих трофеях для "Челси" в будущем. Потому что это очень уникальный игрок. Уникальный футболист с невероятными техническими характеристиками.

Я в "Шахтере" 20 лет. Я видел очень много игроков – и украинских, и легионеров. Но я никогда не видел таких профессионалов, которые так много работают", – сказал Палкин.