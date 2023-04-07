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Британский журналист: Не думаю, что Мудрик когда-либо был нужен Челси

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Страсти по Мудрику продолжают бурлить

Британский журналист: Не думаю, что Мудрик когда-либо был нужен Челси

Твіттер Челсі/Автор невідомий

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Британский журналист-инсайдер Дин Джонс высказал свое мнение, в котором он сомневается в целесообразности январского трансфера вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в "Челси".

"Я просто не думаю, что Мудрик когда-либо был нужен "Челси", и теперь, поскольку они потратили на него так много денег, им нужно найти для него роль в команде и заставить его работать. Это действительно сложно, но на столь ранних этапах я не слишком беспокоюсь об этом. С точки зрения игрока, ему требуется время, чтобы привыкнуть к английскому футболу, и мы не увидим полного эффекта от него до начала следующего сезона", - заявил Джонс.

Напомним, что "Челси" купил Мудрика этой зимой за 70+30 млн евро. Но пока что Михаил не может пробиться в основу команды, при этом, собирая не самую лучшую прессу в Англии.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Give me Sport

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