Британский журналист: Не думаю, что Мудрик когда-либо был нужен Челси

Британский журналист-инсайдер Дин Джонс высказал свое мнение, в котором он сомневается в целесообразности январского трансфера вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в " Челси ".

"Я просто не думаю, что Мудрик когда-либо был нужен "Челси", и теперь, поскольку они потратили на него так много денег, им нужно найти для него роль в команде и заставить его работать. Это действительно сложно, но на столь ранних этапах я не слишком беспокоюсь об этом. С точки зрения игрока, ему требуется время, чтобы привыкнуть к английскому футболу, и мы не увидим полного эффекта от него до начала следующего сезона", - заявил Джонс.