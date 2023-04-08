Миколенко не выйдет в старте на матч против Манчестер Юнайтед
Уже пятый поединок подряд украинец в АПЛ начинает с лавки для запасных
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 30-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" сыграет против "Эвертона". В стартовом составе "ирисок" снова не нашлось места Виталию Николенко.
Украинский левый защитник в последний раз играл за свой клуб в основе еще 1 марта в матче против “Арсенала”. После этого он попал в лазарет из-за простуды, а затем трижды выходил из скамейки для запасных, проведя вместе 23 минуты.
Вместо Миколенко на левом фланге сыграет Бен Годфри.
Team news is in! ????— Everton (@Everton) April 8, 2023
???? One change - Simms starts with Doucouré suspended.
COYB! ???? #MUNEVE pic.twitter.com/eX6X3BJ6YQ
Перед этим матчем “Манчестер Юнайтед” идет на четвертом месте АПЛ, а “Эвертон” находится на 16-й позиции.
Матч начнется в 14.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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