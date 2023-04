Миколенко не выйдет в старте на матч против Манчестер Юнайтед

В рамках 30-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" сыграет против "Эвертона". В стартовом составе "ирисок" снова не нашлось места Виталию Николенко.

Украинский левый защитник в последний раз играл за свой клуб в основе еще 1 марта в матче против “Арсенала”. После этого он попал в лазарет из-за простуды, а затем трижды выходил из скамейки для запасных, проведя вместе 23 минуты.

Вместо Миколенко на левом фланге сыграет Бен Годфри.

