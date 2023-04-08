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Миколенко не выйдет в старте на матч против Манчестер Юнайтед

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Уже пятый поединок подряд украинец в АПЛ начинает с лавки для запасных

Миколенко не выйдет в старте на матч против Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 30-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" сыграет против "Эвертона". В стартовом составе "ирисок" снова не нашлось места Виталию Николенко.

Украинский левый защитник в последний раз играл за свой клуб в основе еще 1 марта в матче против “Арсенала”. После этого он попал в лазарет из-за простуды, а затем трижды выходил из скамейки для запасных, проведя вместе 23 минуты.

Вместо Миколенко на левом фланге сыграет Бен Годфри.

Перед этим матчем “Манчестер Юнайтед” идет на четвертом месте АПЛ, а “Эвертон” находится на 16-й позиции.

Матч начнется в 14.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед Виталий Миколенко
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