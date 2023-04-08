Мудрик не выйдет в старте Челси на первый матч Лэмпарда после возвращения
"Аристократы" проведут встречу с "волками"
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 30-го тура АПЛ "Вулверхэмптон" сыграет против "Челси". Михаил Мудрик начнет матч на скамье для запасных.
Украинский вингер второй раз подряд не выйдет в старте "аристократов". 1 апреля против "Астон Виллы" он сыграл 56 минут, а 4 апреля против "Ливерпуля" всего 13 во втором тайме.
Your Chelsea! ????#WolChe pic.twitter.com/YKz5b0vo7P— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 8, 2023
Матч против "Вулверхэмптона" станет первым для наставника лондонцев Фрэнка Лэмпарда по возвращении. Он будет в команде как минимум до конца сезона.
"Вулвз" и "пенсионеры" начнут в 17:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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