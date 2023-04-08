Миколенко сыграл тайм против МЮ. У него два отбора мяча, 28 касаний мяча и 69 процентов точности пасов
Украинец вышел на замену
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В чемпионате Англии состоялся матч 30-го тура между МЮ и "Эвертоном". Манкунианцы победили 2:0, а лучшим в их составе стал центральный полузащитник Мактомини.
Лучшим в проигравшей команде был голкипер Пикфорд. Среди полевых игроков выделялся Гуйе. Принял участие в матче и вышедший на второй тайм украинец Миколенко. За 45 минут он успел 28 раз прикоснуться к мячу, сделать два отбора, выполнить 16 передач с процентом точности 69.
Миколенко получил за матч отметку 6.4 от whoscored. Это средний балл в команде.
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Источник:whoscored
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