Коноплянка сыграл за Краковию больше тайма. Его команда проиграла 2:3

В чемпионате Польши состоялся матч 27-го тура, в котором представитель топ-5 турнирной таблицы "Погонь" Щецин принимал на своем поле "Краковию". Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу "Погони".

В стартовом составе "Краковии" вышел украинец Евгений Коноплянка. Он провел 67 минут, после чего был заменен. Результативными действиями не отличился. Всего в этом сезоне Коноплянка отыграл за "Краковию" девятнадцать матчей в чемпионате, забил один гол.

"Краковия" в настоящее время занимает девятое место турнирной таблицы, имея девять побед в 27-ми матчах.