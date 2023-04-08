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Коноплянка сыграл за Краковию больше тайма. Его команда проиграла 2:3

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Гостили на поле Погоня Щецин

Коноплянка сыграл за Краковию больше тайма. Его команда проиграла 2:3

Фото: cracovia.pl

UA-Футбол
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В чемпионате Польши состоялся матч 27-го тура, в котором представитель топ-5 турнирной таблицы "Погонь" Щецин принимал на своем поле "Краковию". Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу "Погони".

В стартовом составе "Краковии" вышел украинец Евгений Коноплянка. Он провел 67 минут, после чего был заменен. Результативными действиями не отличился. Всего в этом сезоне Коноплянка отыграл за "Краковию" девятнадцать матчей в чемпионате, забил один гол.

"Краковия" в настоящее время занимает девятое место турнирной таблицы, имея девять побед в 27-ми матчах.

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В статье: Евгений Коноплянка Краковия (Краков)
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