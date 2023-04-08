  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Мудрик менее десяти раз коснулся мяча в матче с Вулверхемптоном, выполнил две передачи
В тренде

Мудрик менее десяти раз коснулся мяча в матче с Вулверхемптоном, выполнил две передачи

Наши за границей
(1 голосов)

Не самый лучший матч от украинца, как и от всего Челси

Мудрик менее десяти раз коснулся мяча в матче с Вулверхемптоном, выполнил две передачи

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Челси" в тридцатом туре чемпионата Англии проиграл "Вулверхемптону" 0:1. Это был первый матч "синих" после возвращения на их тренерский мостик Фрэнка Лэмпарда.

В основном составе "Челси" не появился украинец Михаил Мудрик, но он вышел на замену на 67-й минуте матча. За то время, которое было ему отведено, украинец девять раз коснулся мяча, отдал две передачи (обе – точные), совершил одну попытку дриблинга.

Он получил оценку 6.3 от статистического ресурса whoscored. Лучший балл получили шесть игроков "Челси". Добавим, что всего у Михаила Мудрика десять матчей за "синих" во всех турнирах, одна результативная передача.

По теме
yellow-arrow
Лунин – в запасе Реала на матч с Вильярреалом
yellow-arrow
Коноплянка сыграл за Краковию больше тайма. Его команда проиграла 2:3
yellow-arrow
Макаренко отыграл тайм за Фехервар в чемпионате Венгрии. Его команда не победила Уйпешт
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
whoscored

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
08.04.2023 в 21:28
Зростає над собою, молодець..)
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде