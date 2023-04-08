Мудрик менее десяти раз коснулся мяча в матче с Вулверхемптоном, выполнил две передачи
Не самый лучший матч от украинца, как и от всего Челси
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"Челси" в тридцатом туре чемпионата Англии проиграл "Вулверхемптону" 0:1. Это был первый матч "синих" после возвращения на их тренерский мостик Фрэнка Лэмпарда.
В основном составе "Челси" не появился украинец Михаил Мудрик, но он вышел на замену на 67-й минуте матча. За то время, которое было ему отведено, украинец девять раз коснулся мяча, отдал две передачи (обе – точные), совершил одну попытку дриблинга.
Он получил оценку 6.3 от статистического ресурса whoscored. Лучший балл получили шесть игроков "Челси". Добавим, что всего у Михаила Мудрика десять матчей за "синих" во всех турнирах, одна результативная передача.
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