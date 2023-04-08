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Лунин – в запасе Реала на матч с Вильярреалом

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Лунин – в запасе Реала на матч с Вильярреалом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В 28-м туре чемпионата Испании "Реал" на своем поле сыграет против "Вильярреала". Начало матча – в 22:00.

В стартовом составе мадридцев не нашлось места для украинца Андрея Лунина. Он находится в резерве.

Отметим, что в этом сезоне Лунин сыграл за "Реал" в девяти матчах во всех турнирах.

Следить за матчем "Реал" – "Вильярреал" можно в видео- и текстовой онлайн трансляции.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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