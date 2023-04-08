Лунин – в запасе Реала на матч с Вильярреалом
Уже традиционно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 28-м туре чемпионата Испании "Реал" на своем поле сыграет против "Вильярреала". Начало матча – в 22:00.
В стартовом составе мадридцев не нашлось места для украинца Андрея Лунина. Он находится в резерве.
Отметим, что в этом сезоне Лунин сыграл за "Реал" в девяти матчах во всех турнирах.
????✅ Our starting ???????? ???? @VillarrealCFen #RealMadridVillarreal pic.twitter.com/diJ0MLg4J8— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) April 8, 2023
Следить за матчем "Реал" – "Вильярреал" можно в видео- и текстовой онлайн трансляции.
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