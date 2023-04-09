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Зинченко: Энфилд – это особое место, где никогда не знаешь, что может произойти

Наши за границей
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"Канониры" приедут в гости к "мерсисайдцам" в статусе фаворитов

Зинченко: Энфилд – это особое место, где никогда не знаешь, что может произойти

Фото: facebook.com/Arsenal

Новина українською

Украинский игрок лондонского "Арсенала" поделился ожиданиями от сегодняшнего матча против "Ливерпуля" на "Энфилде":

“Пока мы не смотрим на турнирную таблицу. Мы просто стараемся сосредоточиться на нашей игре.

Все знают, насколько опасен "Ливерпуль". Это отличная команда, и неважно, где они сейчас в таблице. Каждый матч с “Ливерпулем” – это грандиозная игра для всех, особенно на Энфилде. Это особое место, где никогда не знаешь, что может произойти”, – сказал Зинченко.

Украинец против “Ливерпуля” играл три раза – все в составе “Манчестер Сити”. Однажды команда Зинченко победила “мерсисайдцев” в основное время, однажды уступила и еще в одном матче была сильнее в серии пенальти.

"Ливерпуль" и "Арсенал" встретятся сегодня в 18:30.

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В статье: Арсенал (Лондон) Ливерпуль Александр Зинченко
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