Зинченко: Энфилд – это особое место, где никогда не знаешь, что может произойти

Украинский игрок лондонского "Арсенала" поделился ожиданиями от сегодняшнего матча против "Ливерпуля" на "Энфилде":

“Пока мы не смотрим на турнирную таблицу. Мы просто стараемся сосредоточиться на нашей игре. Все знают, насколько опасен "Ливерпуль". Это отличная команда, и неважно, где они сейчас в таблице. Каждый матч с “Ливерпулем” – это грандиозная игра для всех, особенно на Энфилде. Это особое место, где никогда не знаешь, что может произойти”, – сказал Зинченко.

Украинец против “Ливерпуля” играл три раза – все в составе “Манчестер Сити”. Однажды команда Зинченко победила “мерсисайдцев” в основное время, однажды уступила и еще в одном матче была сильнее в серии пенальти.

"Ливерпуль" и "Арсенал" встретятся сегодня в 18:30.