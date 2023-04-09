Зинченко: Энфилд – это особое место, где никогда не знаешь, что может произойти
"Канониры" приедут в гости к "мерсисайдцам" в статусе фаворитов
Фото: facebook.com/Arsenal
Украинский игрок лондонского "Арсенала" поделился ожиданиями от сегодняшнего матча против "Ливерпуля" на "Энфилде":
“Пока мы не смотрим на турнирную таблицу. Мы просто стараемся сосредоточиться на нашей игре.
Все знают, насколько опасен "Ливерпуль". Это отличная команда, и неважно, где они сейчас в таблице. Каждый матч с “Ливерпулем” – это грандиозная игра для всех, особенно на Энфилде. Это особое место, где никогда не знаешь, что может произойти”, – сказал Зинченко.
Украинец против “Ливерпуля” играл три раза – все в составе “Манчестер Сити”. Однажды команда Зинченко победила “мерсисайдцев” в основное время, однажды уступила и еще в одном матче была сильнее в серии пенальти.
"Ливерпуль" и "Арсенал" встретятся сегодня в 18:30.
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