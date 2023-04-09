Игнатенко вернулся в старт Бордо. Он второй раз подряд сыграл 90 минут
Снова основной
Фото: twitter.com/girondins
В матче 30-го тура французской Лиги 2 "Бордо" победил "Бастию" со счетом 2:0. В стартовом составе жирондинцев появился Даниил Игнатенко.
Во второй раз подряд украинец провел 90 минут за "Бордо". До этого он трижды выходил только из скамейки для запасных.
В общей сложности на его счету два гола и один ассист в 28 поединках текущего розыгрыша Лиги 2. Кроме этого в пассиве украинца 12 желтых карточек. В частности, одно предупреждение он заработал и в прошлом поединке.
"Бордо" благодаря победе закрепилось на втором месте первенства, которое позволяет подняться в Лигу 1. Третий "Сошо" находится на расстоянии в четыре очка, а к первому "Гавру" команде украинца пять зачетных пунктов. До конца чемпионата осталось восемь туров.
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