Кухаревич забил за Хиберниан пятый гол в сезоне

В 31-м туре Шотландской Премьер-лиги "Данди Юнайтед" принимает на собственном поле "Хиберниан". Хозяева открыли счет уже на восьмой минуте, однако во втором тайме гости восстановили паритет.

Сделал это украинец Николай Кухаревич. Нападающий вышел на поле на 58-й минуте, а уже через 12 минут отличился в воротах соперника.

Для форварда этот гол стал пятым в текущем сезоне. В частности, после травмы, из-за которой Кухаревич пропустил почти четыре месяца, он отличился во второй раз.

В общей сложности на счету Николая шесть результативных действий (5+1) в 14 матчах шотландского первенства.

За "Хиберниан" Кухаревич выступает на правах аренды из французского "Труа". Эта временная сделка рассчитана до конца сезона.