Ярмоленко помог своим голом одержать Аль-Айну разгромную победу - ВИДЕО
Сергей Ребров выпустил Андрея в старте и заменил во втором тайме
Фото: facebook.com/alainfcae
В рамках 22-го тура чемпионата ОАЭ "Аль-Айн" на выезде "Хаур Факкан" со счетом 3:0.
3-й гол гостей в этом поединке записал на свой счет Андрея Ярмоленко – украинский вингер отличился забитым мячом на 67-й минуте встречи.
Этот гол стал 9-м для 33-летнего украинца в этом сезоне национального первенства. Кроме того, Андрея в 19 матчах чемпионата записал на свой счет 5 ассистов.
После этого тура команда под руководством Сергея Реброва идет на втором месте в турнирной таблице.
Видео гола Ярмоленко
Here’s Yarmolenko’s goal this evening!— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 9, 2023
Ending the weekend on a low key high after a relatively underwhelming one for Ukrainian talents abroad pic.twitter.com/pTw6UNb1mZ
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