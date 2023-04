Ярмоленко помог своим голом одержать Аль-Айну разгромную победу - ВИДЕО

В рамках 22-го тура чемпионата ОАЭ "Аль-Айн" на выезде "Хаур Факкан" со счетом 3:0.

3-й гол гостей в этом поединке записал на свой счет Андрея Ярмоленко – украинский вингер отличился забитым мячом на 67-й минуте встречи.

Этот гол стал 9-м для 33-летнего украинца в этом сезоне национального первенства. Кроме того, Андрея в 19 матчах чемпионата записал на свой счет 5 ассистов.

После этого тура команда под руководством Сергея Реброва идет на втором месте в турнирной таблице.

Видео гола Ярмоленко

Here’s Yarmolenko’s goal this evening!



Ending the weekend on a low key high after a relatively underwhelming one for Ukrainian talents abroad pic.twitter.com/pTw6UNb1mZ