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Ярмоленко помог своим голом одержать Аль-Айну разгромную победу - ВИДЕО

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Сергей Ребров выпустил Андрея в старте и заменил во втором тайме

Ярмоленко помог своим голом одержать Аль-Айну разгромную победу - ВИДЕО

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

В рамках 22-го тура чемпионата ОАЭ "Аль-Айн" на выезде "Хаур Факкан" со счетом 3:0.

3-й гол гостей в этом поединке записал на свой счет Андрея Ярмоленко – украинский вингер отличился забитым мячом на 67-й минуте встречи.

Этот гол стал 9-м для 33-летнего украинца в этом сезоне национального первенства. Кроме того, Андрея в 19 матчах чемпионата записал на свой счет 5 ассистов.

После этого тура команда под руководством Сергея Реброва идет на втором месте в турнирной таблице.

Видео гола Ярмоленко

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В статье: Андрей Ярмоленко Аль-Айн (ОАЭ)
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