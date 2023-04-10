Суркис: Если бы не война, трансфер Цыганкова был бы более цивилизованным

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением о трансфере Виктор Цыганкова в "Жирону".

"Я понимал, что он давно хочет уйти. Если бы не война, это был бы более цивилизованный трансфер. Он воспользовался той паузой, что была. Договорился с "Жироной", его агенты и отец оказали на него большое влияние. Мы в финансовом плане ничего не потеряли. Если Цыганков будет хорошо играть, то будет продан в какой-нибудь топ-клуб. И у нас есть 50% прав.

Из "Жироны", где он каждую неделю на виду… Зрители, эксперты оценивают его игру, поэтому это может быть даже больший трансфер, чем если бы продали его из "Динамо". Хочу подчеркнуть, что до этого зимнего окна не было никакого конкретного предложения. У меня совесть чистая. Он ушел – это его право. В деньгах получили меньше, чем хотели, но ничего не потеряли.

Будем терпеть и ждать, буду за него болеть, чтобы он вышел на лучший уровень, и его продадут. А если нет – такова его судьба и цена, за которую мы его продали", – рассказал Суркис в эфире программы "Профутбол Digital".