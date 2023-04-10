  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Суркис: Если бы не война, трансфер Цыганкова был бы более цивилизованным
В тренде

Суркис: Если бы не война, трансфер Цыганкова был бы более цивилизованным

Наши за границей
(1 голосов)

Владелец киевлян отметил, что в финансовом плане клуб ничего не потерял

Суркис: Если бы не война, трансфер Цыганкова был бы более цивилизованным

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением о трансфере Виктор Цыганкова в "Жирону".

"Я понимал, что он давно хочет уйти. Если бы не война, это был бы более цивилизованный трансфер. Он воспользовался той паузой, что была. Договорился с "Жироной", его агенты и отец оказали на него большое влияние. Мы в финансовом плане ничего не потеряли. Если Цыганков будет хорошо играть, то будет продан в какой-нибудь топ-клуб. И у нас есть 50% прав.

Читайте также"Жироной руководит брат Хосепа Гвардиолы", - Цыганык намекнул на светлое будущее Цыганкова

Из "Жироны", где он каждую неделю на виду… Зрители, эксперты оценивают его игру, поэтому это может быть даже больший трансфер, чем если бы продали его из "Динамо". Хочу подчеркнуть, что до этого зимнего окна не было никакого конкретного предложения. У меня совесть чистая. Он ушел – это его право. В деньгах получили меньше, чем хотели, но ничего не потеряли.

Будем терпеть и ждать, буду за него болеть, чтобы он вышел на лучший уровень, и его продадут. А если нет – такова его судьба и цена, за которую мы его продали", – рассказал Суркис в эфире программы "Профутбол Digital".

Напомним, Цыганков перешел в "Жирону" зимой. В текущем сезоне Виктор провел 8 матчей, забил 3 гола и выполнил 3 результативные передачи.

По теме
yellow-arrow
Едва перекладину не сломал. ВИДЕО, как Кухаревич эффектно забил в чемпионате Шотландии
yellow-arrow
Малиновский отыграл 9 минут в ничейном матче с Лорьяном
yellow-arrow
Ярмоленко помог своим голом одержать Аль-Айну разгромную победу - ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Профутбол Digital

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде