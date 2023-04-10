Зинченко: Не лучший день для Арсенала, но мы идем. Вместе до самого конца
Арсенал не удержал победу в матче с Ливерпулем
Фото: facebook.com/Arsenal
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко в своем Инстаграм поделился эмоциями после
"Не самый лучший день для нас, но мы идем снова. Спасибо за поддержку. Вместе до самого конца", — написал Зинченко.
Напомним, что украинец вышел в стартовом составе и был заменен на 88-й минуте.
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