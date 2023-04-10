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Зинченко: Не лучший день для Арсенала, но мы идем. Вместе до самого конца

Наши за границей
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Арсенал не удержал победу в матче с Ливерпулем

Зинченко: Не лучший день для Арсенала, но мы идем. Вместе до самого конца

Фото: facebook.com/Arsenal

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко в своем Инстаграм поделился эмоциями после ничьей с "Ливерпулем" (2:2) в матче 20-го тура АПЛ.

"Не самый лучший день для нас, но мы идем снова. Спасибо за поддержку. Вместе до самого конца", — написал Зинченко.

Напомним, что украинец вышел в стартовом составе и был заменен на 88-й минуте.

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В статье: Арсенал (Лондон) Ливерпуль Александр Зинченко
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