СМИ: Безус поругался с партнером по Омонии, тренер временно отстранил украинца от тренировок

Украинский хавбек кипрской "Омонии" Роман Безус был временно отстранен от тренировок с командой.

Напомним, что украинец недавно был удален за две желтые карточки в полуфинальном матче Кубка Кипра против "Пафоса" (1:1), Роман провел на поле всего 12 минут.

Как сообщают местные СМИ, именно после этого матча Безус поругался с одним из партнеров, который выдвинул украинцу претензии по поводу его удаления, которое подвело команду.

Именно по этой причине тренер решил в качестве дисциплинарных мер временно отстранить Романа от тренировок.

Напомним, что в текущем сезоне на счету 32-летнего Безуса 4 гола и 4 ассиста в 30 матчах за "Омонию" во всех турнирах.