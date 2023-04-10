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СМИ: Безус поругался с партнером по Омонии, тренер временно отстранил украинца от тренировок

Наши за границей
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Все, якобы, из-за удаления Романа в предыдущем матче

СМИ: Безус поругался с партнером по Омонии, тренер временно отстранил украинца от тренировок

фото из свободных источников

Новина українською

Украинский хавбек кипрской "Омонии" Роман Безус был временно отстранен от тренировок с командой.

Напомним, что украинец недавно был удален за две желтые карточки в полуфинальном матче Кубка Кипра против "Пафоса" (1:1), Роман провел на поле всего 12 минут.

Как сообщают местные СМИ, именно после этого матча Безус поругался с одним из партнеров, который выдвинул украинцу претензии по поводу его удаления, которое подвело команду.

Именно по этой причине тренер решил в качестве дисциплинарных мер временно отстранить Романа от тренировок.

Напомним, что в текущем сезоне на счету 32-летнего Безуса 4 гола и 4 ассиста в 30 матчах за "Омонию" во всех турнирах.

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В статье: Роман Безус Омония (Никосия)
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