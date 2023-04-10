СМИ: Безус поругался с партнером по Омонии, тренер временно отстранил украинца от тренировок
Все, якобы, из-за удаления Романа в предыдущем матче
фото из свободных источников
Украинский хавбек кипрской "Омонии" Роман Безус был временно отстранен от тренировок с командой.
Напомним, что украинец недавно
Как сообщают местные СМИ, именно после этого матча Безус поругался с одним из партнеров, который выдвинул украинцу претензии по поводу его удаления, которое подвело команду.
Именно по этой причине тренер решил в качестве дисциплинарных мер временно отстранить Романа от тренировок.
Напомним, что в текущем сезоне на счету 32-летнего Безуса 4 гола и 4 ассиста в 30 матчах за "Омонию" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- "Предательство ценностей". Германия угрожает запретом на въезд российским спортсменам
- Луческу стало плохо после матча с Минаем. Он, скорее всего, пропустит ближайшие матчи Динамо
- Пакеты с деньгами, выезд на Бернабеу и племянница диктатора: чудеса испанского клуба, жившего с торговли наркотиками
- Официально. 17-летний украинский форвард перешел в клуб Чемпионшипа
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО
- "Не понимаю, что им там впаривают". Девушка хавбека Шахтера выдала мощное мнение относительно УПЦ МП - ВИДЕО