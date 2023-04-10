Цыганков выйдет в старте Жироны на каталонское дерби с Барселоной
Стартовые составы команд
Фото: gironafc.cat
В рамках 28-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" на выезде сыграет с "
Для украинца это будет первый испанский матч против "Барселоны". В конце января "Жирона" встречалась с "Барселоной", но тогда он провел весь матч на скамейке для запасных. В составе Динамо Виктор против каталонцев играл.
Напомним, что на счету Цыганкова три гола и три ассиста в восьми встречах за "Жирону".
Матч "Барселона" - "Жирона" стартует в 22:00. UA-Футбол проведет
⚔️ ???????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????? ❤️????#BarçaGirona pic.twitter.com/olQDC1YAzn— Girona FC (@GironaFC) April 10, 2023
???? BARÇA XI ????#BarçaGirona pic.twitter.com/gXE3JtR0G1— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 10, 2023
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