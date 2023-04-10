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Цыганков выйдет в старте Жироны на каталонское дерби с Барселоной

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Стартовые составы команд

Цыганков выйдет в старте Жироны на каталонское дерби с Барселоной

Фото: gironafc.cat

Новина українською

В рамках 28-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" на выезде сыграет с "Барселоной". В стартовом составе "бело-красных" выйдет полузащитник Виктор Цыганков.

Для украинца это будет первый испанский матч против "Барселоны". В конце января "Жирона" встречалась с "Барселоной", но тогда он провел весь матч на скамейке для запасных. В составе Динамо Виктор против каталонцев играл.

Напомним, что на счету Цыганкова три гола и три ассиста в восьми встречах за "Жирону".

Матч "Барселона" - "Жирона" стартует в 22:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этой встречи.

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В статье: Барселона Виктор Цыганков Жирона
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