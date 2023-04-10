Шмейхель: Мудрика словно украли у Арсенала в последнюю минуту

Легенда "МЮ", экс-голкипер манкунианцев Петер Шмейхель прокомментировал переход и тяжелую адаптацию украинского вингера Михаила Мудрика в " Челси ".

"На Мудрика было потрачено много денег, а голов до сих пор нет. Он произвел на меня впечатление, когда играл за "Шахтер" в Лиге чемпионов – показывал действительно выдающуюся игру.

Но вот "Челси" играет по-другому, в другом стиле, а Мудрик перешел с таким огромным ценником.

Его словно украли у "Арсенала" в последнюю минуту, поэтому вокруг него много внешних, нефутбольных проблем.

А теперь все от него ждут голов, и это большой вызов. В раздевалке "Челси" нет хорошей атмосферы. Много игроков пришли благодаря обещаниям. А если оглянуться, а их уже 35. А на поле могут выйти только 11, поэтому они спрашивают, почему не играют", - порассуждал Шмейхель.